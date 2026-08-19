Em um episódio difícil de acreditar, Federico Gatti, zagueiro da Juventus, sofreu uma lesão durante uma partida amistosa, mas a surpresa é que o causador não foi um jogador adversário, e sim um dos torcedores do seu próprio time, que invadiu o gramado.

Gatti sofreu uma lesão no tornozelo após o fim do primeiro tempo da partida amistosa que reuniu a Juventus e seu time reserva, em um incidente que pode privá-lo de participar da rodada de abertura do Campeonato Italiano, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

Torcedor pula para o gramado e lesiona jogador do próprio time

O episódio começou após o apito que encerrou o primeiro tempo, quando Gatti permaneceu dentro do gramado para saudar os torcedores presentes nas arquibancadas.

No momento em que o zagueiro italiano estava ocupado cumprimentando os torcedores, alguns deles pularam para o gramado por trás dele sem que ele os percebesse.

O primeiro torcedor a chegar ao gramado tentou parar, mas perdeu o equilíbrio e escorregou na grama, antes de colidir com Gatti e derrubá-lo no chão.

A colisão fez com que o zagueiro da Juventus sofresse uma lesão no tornozelo, em uma cena estranha que terminou com a saída do jogador por conta da lesão, em vez de dar continuidade à comemoração com os torcedores.

Ausência provável na abertura do campeonato

Gatti não conseguiu participar dos treinos da Juventus na terça-feira por causa da lesão, e sua participação diante do Frosinone na estreia da equipe no Campeonato Italiano tornou-se praticamente descartada.

A lesão coloca a comissão técnica do clube em uma situação difícil, depois que o jogador se preparava normalmente para o início da temporada, antes de sofrer um revés por conta de um episódio totalmente fora do contexto da partida.

O episódio levantou pontos de interrogação dentro da Juventus sobre a maneira como é organizado o tradicional amistoso diante do time reserva.

Esse confronto costuma ser realizado em clima de festa, com o objetivo de dar à torcida a oportunidade de se aproximar dos jogadores e comemorar o início da temporada, mas testemunhou em mais de uma ocasião invasões ao gramado que causaram problemas.

Após a lesão de Gatti, o clube italiano passou a ter a opção de rever o formato dessa partida, para evitar a repetição de uma cena estranha em que o clima de comemoração se transformou na lesão de um dos jogadores do time principal.

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