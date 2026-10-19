Em uma declaração rara, carregada de reconhecimento e admiração, a lenda italiana Fabio Cannavaro, vencedor da Bola de Ouro em 2006 e eleito o melhor zagueiro do mundo, agitou o meio do futebol ao falar abertamente sobre o astro egípcio Mohamed Salah.

Salah, estrela do Trabzonspor, continua recebendo elogios de grandes personalidades do mundo do futebol, e o mais recente deles foi Cannavaro, que esteve como convidado do canal egípcio "ON Sport" em uma entrevista excepcional.

Durante o programa, o inesquecível zagueiro italiano recebeu uma pergunta direta e difícil: "Se você tivesse jogado na mesma época de Salah, ele teria levado vantagem sobre você?".

A resposta de Cannavaro foi marcante e surpreendente. Com toda a humildade, ele disse: "Salah é um talento enorme. Sou sortudo por não ter jogado na mesma época que ele. E sim, respondendo à sua pergunta, ele também me superaria no drible".

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O campeão da Copa do Mundo de 2006 não parou nessa confissão. Ele resgatou suas lembranças de acompanhar a trajetória do astro egípcio desde o início, nos gramados italianos, afirmando que foi um dos primeiros a admirá-lo.

Cannavaro disse: "Fiquei impressionado quando o vi jogar pela Fiorentina e pela Roma no Campeonato Italiano, e ele evoluiu cada vez mais sob o comando de Jürgen Klopp no Liverpool".

E acrescentou, em uma avaliação completa da carreira de Salah: "Ele é um dos melhores atacantes da era moderna. Tornou-se um jogador de futebol completo e com múltiplas qualidades. É um dos melhores jogadores ofensivos dos últimos tempos".

A lenda italiana encerrou sua fala com uma mensagem de grande reconhecimento à trajetória do Faraó egípcio: "É um prazer para mim testemunhar sua grande evolução e acompanhá-lo dentro de campo".











