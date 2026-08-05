Em uma cena que ele descreveu como "inacreditável", o astro egípcio Mohamed Salah não conseguiu esconder seu espanto diante da multidão de torcedores que se aglomerou para recebê-lo no aeroporto de Trabzon, afirmando que o que viu supera tudo o que viveu ao longo de sua brilhante carreira no futebol.

Em suas primeiras declarações após a chegada oficial à Turquia, Salah expressou sua imensa felicidade em se juntar ao Trabzonspor, tendo como único objetivo: conquistar o sucesso nacional e europeu com a camisa do clube turco.

25 mil pessoas: algo inacreditável

Salah disse, em declarações à imprensa turca divulgadas pela "beIN Sports": "Estou extremamente feliz por estar neste ambiente incrível. Não me lembro de já ter visto algo assim antes, e as palavras não conseguem descrever o quanto estou feliz".

E o capitão da seleção do Egito acrescentou, ainda com o espanto estampado no rosto: "Há 25 mil pessoas aqui, isso é algo inacreditável, nunca vi nada parecido. Conquistei o sucesso em todos os lugares, e quero conquistar o sucesso com o Trabzonspor também, no campeonato e no cenário europeu".

Presidente do Trabzonspor: é assim que se recebe um astro mundial

Por sua vez, Ertuğrul Doğan, presidente do Trabzonspor, agradeceu à torcida que criou esta cena histórica. Doğan disse: "Mohamed Salah é um astro mundial, agradecemos aos torcedores que vieram até aqui. Nossa torcida mostrou a todos como se deve receber um astro mundial".

Essa recepção lendária vem confirmar a posição excepcional de que goza Mohamed Salah, não apenas como jogador de futebol, mas como um ícone mundial cuja fama ultrapassou as fronteiras dos clubes e das competições. E as atenções se voltam agora para o gramado, onde os apaixonados torcedores do Trabzonspor esperam que o "Rei Egípcio" traduza esse amor arrebatador em títulos e conquistas.