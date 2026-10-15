Em vídeo: Salah responde à polêmica do gramado sintético com uma assistência de nível mundial

Não precisou de mais de 3 minutos para calar todos os céticos; sobre o gramado sintético que gerou pânico e privou a seleção do Egito de seus serviços, Mohamed Salah apareceu como capitão e estrela, para protagonizar o momento logo cedo na Finlândia e conduzir o Trabzonspor à frente no placar na estreia de sua caminhada europeia.

O gigante nigeriano Paul Onuachu abriu o placar para o Trabzonspor diante do Kuopion Palloseura, da Finlândia, na partida em andamento pela primeira rodada da Liga Conferência Europa.

O gol saiu aos três minutos do primeiro tempo, após uma bela jogada que teve como protagonista o astro egípcio Mohamed Salah, autor de um passe mágico que deixou Onuachu cara a cara com o gol, e o atacante não hesitou em mandar a bola para as redes.

O estádio "Tammelan", na cidade finlandesa de Tampere, recebe o confronto, palco que gerou ampla polêmica nos últimos dias por causa de seu gramado sintético.

A surpresa não ficou apenas na assistência, mas também na cena que antecedeu a partida: Mohamed Salah vestiu hoje pela primeira vez a braçadeira de capitão do Trabzonspor, numa clara mensagem de confiança da comissão técnica.

O passo foi dado apesar de todas as dúvidas que cercaram sua condição de atuar no campo de "gramado sintético", motivo direto de seu corte da lista da seleção do Egito para o jogo contra o Sudão do Sul, por medo de lesão.











