Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL

Traduzido por

Em vídeo: Salah estreia pelo Trabzonspor com tropeço logo no início

Kasimpasa x Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

O Trabzonspor iniciou sua caminhada no Campeonato Turco na noite de sábado, com empate por 1 a 1 diante do anfitrião Kasımpaşa.

Savioulo marcou o gol que colocou o Trabzonspor em vantagem aos 43 minutos, com um belo chute que balançou as redes dos donos da casa.

Mas o Kasımpaşa conseguiu um pênalti, convertido com sucesso pelo jogador Adrian Benedyczak aos 55 minutos.

A partida marcou a estreia do craque egípcio Mohamed Salah com seu clube, o Trabzonspor, após sua chegada à equipe neste verão.

Salah começou a partida no banco de reservas, antes de entrar aos 58 minutos no lugar do companheiro Metehan Mimaroğlu.

Liga Europa
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Campeonato Turco
Corum FK crest
Corum FK
COB
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS

Salah conseguiu criar perigo assim que entrou, quase servindo um gol com um cruzamento perigoso aos 70 minutos.

Aos 77 minutos, o jogador egípcio teve uma chance clara de marcar, após acertar um chute forte que passou rente à trave.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google