O Trabzonspor iniciou sua caminhada no Campeonato Turco na noite de sábado, com empate por 1 a 1 diante do anfitrião Kasımpaşa.
Savioulo marcou o gol que colocou o Trabzonspor em vantagem aos 43 minutos, com um belo chute que balançou as redes dos donos da casa.
Mas o Kasımpaşa conseguiu um pênalti, convertido com sucesso pelo jogador Adrian Benedyczak aos 55 minutos.
A partida marcou a estreia do craque egípcio Mohamed Salah com seu clube, o Trabzonspor, após sua chegada à equipe neste verão.
Salah começou a partida no banco de reservas, antes de entrar aos 58 minutos no lugar do companheiro Metehan Mimaroğlu.
Salah conseguiu criar perigo assim que entrou, quase servindo um gol com um cruzamento perigoso aos 70 minutos.
Aos 77 minutos, o jogador egípcio teve uma chance clara de marcar, após acertar um chute forte que passou rente à trave.