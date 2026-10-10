O Trabzonspor conquistou uma preciosa vitória fora de casa, por 3 a 0, diante do Samsunspor, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Turco.

O empate sem gols permaneceu até os 27 minutos, quando Ernest Muçi conseguiu abrir o placar para os visitantes.

Chibueze Nnaji ampliou a vantagem do Trabzonspor, com o segundo gol aos 38 minutos.

O astro egípcio Mohamed Salah quase balançou as redes, após aproveitar uma sobra do goleiro do Samsun, mas a finalização do egípcio bateu em um dos jogadores do Samsun e foi por cima do travessão.

Salah deixou sua marca durante a partida, ao fabricar o terceiro gol para seu companheiro Frankolino, aos 40 minutos.

E, dois minutos antes do fim do primeiro tempo, o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho para Melih Kabasakal, jogador do Trabzon.

O Trabzonspor manteve sua vantagem ao longo dos acontecimentos do segundo tempo, apesar da desvantagem numérica, saindo com uma preciosa vitória do campo do Samsunspor.

O Trabzonspor subiu para 13 pontos, na terceira colocação, enquanto o Samsunspor estacionou nos 4 pontos, na 16ª posição.



