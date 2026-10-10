O Trabzonspor conquistou uma preciosa vitória fora de casa, por 3 a 0, sobre o Samsunspor, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Turco.

O empate sem gols permaneceu até os 27 minutos, quando Ernest Muçi conseguiu abrir o placar para os visitantes.

Chibueze Nwayo ampliou a vantagem do Trabzonspor com o segundo gol aos 38 minutos.

O craque egípcio Mohamed Salah quase balançou as redes, após aproveitar um rebote do goleiro do Samsun, mas a finalização do faraó egípcio bateu em um dos jogadores do Samsun e foi por cima do travessão.

Salah deixou sua marca durante a partida ao dar a assistência para o terceiro gol de seu companheiro Francolino, aos 40 minutos.

Dois minutos antes do fim do primeiro tempo, o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho a Melih Kabasakal, jogador do Trabzon.

O Trabzonspor manteve sua vantagem ao longo do segundo tempo, apesar da desvantagem numérica, saindo com uma preciosa vitória do campo do Samsunspor.

O Trabzonspor subiu para 13 pontos na terceira colocação, enquanto o Samsunspor estacionou nos 4 pontos, na 16ª posição.