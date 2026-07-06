Em vídeo... Sabab Agiri resume o pesadelo do México diante do ponta do Barcelona

Não foi uma jogada espetacular nem um gol incrível; bastaram as palavras para imortalizar a noite excepcional de Anthony Gordon. Durante o confronto entre Inglaterra e México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Javier Aguirre aproximou-se do ponta inglês com um sorriso e gritou, em tom sarcástico: “Gordon, vá se danar!”.

Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a piada que viralizou nas redes sociais não passou de um reconhecimento da frustração, já que Aguirre acabara de ver o novo jogador do Barcelona destruir impiedosamente sua lateral direita e levar a Inglaterra a uma vitória dramática por 3 a 2, garantindo-lhe uma vaga nas quartas de final.

Gordon, de 25 anos, respondeu ao “xingamento” de Aguirre com uma risada confiante. Ele sabia que estava fazendo a partida da vida com a camisa da seleção dos Três Leões; após um início instável no torneio e a perda da vaga de titular, o ponta do Barcelona aproveitou a oportunidade para dar uma exibição completa que restaurou seu prestígio.

Os números falam por si: ele foi o jogador mais rápido em campo, com velocidade de 35,7 km/h. Criou perigo constantemente, conquistou o pênalti decisivo que Harry Kane converteu e contribuiu para o segundo gol após recuperar a bola com uma pressão feroz. Venceu dez dos 11 duelos individuais e encerrou a noite com uma atuação defensiva impressionante.

A piada de Aguirre não foi um insulto. Foi uma honra, foi o reconhecimento de um técnico derrotado de que o ponta inglês era simplesmente irresistível.