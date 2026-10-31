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imago-sport-1085306460.jpgLaPresse
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Em vídeo: Roma pressiona Inter e Lazio ao atropelar o Udinese

Udinese x Roma
Udinese
Roma
Campeonato Italiano
Itália
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A Roma goleou o anfitrião Udinese por 5 a 2, na noite de sábado, pela décima rodada do Campeonato Italiano.

A Roma chegou a 24 pontos, na terceira posição da tabela da Serie A, a apenas um ponto da dupla de líderes, Inter de Milão e Lazio, enquanto o Udinese estacionou nos 5 pontos, na penúltima colocação.

O site Calciomercato destacou os principais detalhes do confronto, no qual tudo foi muito fácil para a Roma, que enfrentou o Udinese em uma de suas piores fases nesta temporada.

Bryan Cristante abriu o placar para a Roma, de cabeça, aos 10 minutos, aproveitando um cruzamento de Wesley, antes que os minutos seguintes vissem a Roma desperdiçar duas chances claras, depois que as finalizações de Matías Soulé e Donyell Malen acertaram a trave.

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Mas a equipe visitante não esperou muito para ampliar a vantagem, já que Rodrigo Mora marcou o segundo gol aos 32 minutos, após um passe em profundidade de Cristante dentro da área.

E apenas dois minutos depois, Malen acrescentou o terceiro gol dos visitantes, após receber um passe de Soulé, dominando a bola com sucesso antes de finalizar com a perna esquerda para dentro das redes.

Aos 38 minutos, Evan Ndicka completou a goleada da Roma, depois de converter um escanteio cobrado por Soulé em gol, com uma cabeçada, em meio a vaias da torcida do estádio Bluenergy contra os jogadores do Udinese.

No segundo tempo, o desempenho da Roma caiu relativamente, depois que a equipe ficou tranquila com a grande vantagem, e o treinador Gasperini também fez várias alterações para dar descanso a alguns de seus jogadores, o que deu ao Udinese a chance de retomar a iniciativa e tentar voltar no placar.

Aos 50 minutos, Nicolò Zaniolo marcou o primeiro gol do Udinese contra seu ex-time, depois que Lennon Miller soltou uma finalização de fora da área que bateu em um dos zagueiros e obrigou o goleiro Gollini a afastá-la, fazendo a bola chegar a Zaniolo, que a completou para dentro das redes.

Aos 78 minutos, Matteo Palma acrescentou o segundo gol do Udinese, depois de aproveitar uma bola afastada por Hassane Kamara, finalizando-a direto de voleio, de maneira magnífica, para dentro das redes. E Unai Gómez quase diminuiu ainda mais a diferença aos 84 minutos, com uma finalização forte que passou rente à trave direita, e Gollini foi obrigado a se esticar para acompanhá-la.

Mas a reação do Udinese não se completou, depois que suas tentativas ofensivas se encerraram, antes que a Roma desferisse o golpe final. Aos dois minutos dos acréscimos, Daniele Ghilardi marcou o quinto gol da Roma, depois de aproveitar um passe de Castro, avançando de trás para o ataque, antes de soltar uma finalização forte para dentro das redes.

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