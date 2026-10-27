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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Riyad Mahrez revive a magia do Al-Ahly com dois gols pelo Al-Hilal

Al-Shamal x Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
Liga dos Campeões da Ásia
R. Mahrez
Al-Ahli
Catar
Arábia Saudita
Argélia

O astro argelino segue em grande fase

O argelino Riyad Mahrez, ponta esquerda do Al Shamal, do Catar, reviveu suas lembranças mágicas com o Al Ahli, da Arábia Saudita, durante o confronto contra o Al Hilal, seu compatriota, na Liga dos Campeões da AFC Elite.

O Al Hilal visitou o Al Shamal nesta terça-feira, no estádio Al Bayt, em Al Khor, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio asiático.

Aos 48 minutos de jogo, Riyad Mahrez deu a assistência para o segundo gol do Al Shamal, após cruzar uma bola rasteira que seu compatriota Baghdad Bounedjah desviou para dentro das redes do goleiro Mohammed Al-Owais.

E não parou por aí: o astro argelino cruzou uma bola em cobrança de falta que chegou à cabeça do meia tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane, que a desviou para as redes do Al Hilal aos 54 minutos.

Esta passou a ser a segunda vez que Riyad Mahrez dá duas assistências contra o Al Hilal, depois de ter feito o mesmo com o Al Ahli, em setembro do ano passado, quando as duas equipes empataram por 3 a 3, na terceira rodada da Roshn Saudi League.

De modo geral, esta assistência passou a ser a sexta que Mahrez dá diante do Al Hilal, na décima partida em que o enfrenta em diversas competições, desde que se juntou ao Al Ahli no verão de 2023.

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