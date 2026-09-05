O colombiano Richard Ríos, novo meio-campista do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, enviou uma mensagem emocionada à torcida do clube após se transferir para a equipe, afirmando estar disposto a sacrificar a própria vida por ela.

Ríos se juntou ao Al-Ittihad durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Benfica por empréstimo de uma temporada, com o clube saudita arcando integralmente com seu salário, sem cláusula que permita a compra.

Ríos disse, em declarações ao canal do Al-Ittihad no YouTube: "Estou muito feliz com esta oportunidade de representar este clube histórico, que me escolheu em reconhecimento a mim, ao meu trabalho e ao que posso oferecer à equipe".

E acrescentou: "Esse foi um dos motivos que mais me incentivaram a entrar, as pessoas, a torcida e o apoio que me deram até mesmo antes da minha chegada, pois eles pediam minha contratação e desejavam a minha vinda".

E completou: "Isso foi um grande estímulo para mim, e sou muito grato à torcida pelo apoio e pelo carinho com que envolveram a mim e à minha família até antes da minha vinda. Senti que era um deles, e foi isso que me motivou, e estou muito feliz com isso".

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E prosseguiu: "O fato de meu nome ter sido cogitado para entrar na equipe foi algo muito importante, e me deu um grande estímulo, especialmente diante da história do clube que conheci, que também me motivou bastante".

E continuou: "O que mais me atraiu no Al-Ittihad é que ele é o time do povo, é um time que saiu do bairro, e isso me expressa e me representa, seja como colombiano, seja considerando a minha criação e os anos que passei no Brasil".

E detalhou: "Sou um do povo, e o povo é muito importante para mim, e foi isso que me incentivou a vir, pois o clube e sua torcida são uma coisa só".

E completou: "Sinto um grande apoio da torcida, e vou retribuir esse apoio com o que ofereço dentro de campo, com espírito de luta, e dando tudo de mim em cada treino e cada partida, essa é a minha personalidade".

E concluiu: "Sou um jogador que nunca desiste, e que dá tudo de si em campo, e está disposto a sacrificar a própria vida por seus companheiros e pelo clube, e é isso que vou fazer, e acredito que as pessoas vão me conhecer pelo meu espírito de luta, pela minha força, e pelo esforço que faço dentro de campo".

Vale lembrar que Ríos poderá fazer sua estreia pelo Al-Ittihad na noite deste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, quando sua nova equipe recebe seu rival tradicional, o Al-Nassr, na quinta rodada da Roshn Saudi League.