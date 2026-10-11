Em vídeo: Regragui cita a veneração a Messi para defender Cristiano Ronaldo

Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, comentou a crise de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Regragui durante sua participação no programa Football Club, do canal "Canal+", no qual ele apresentou uma análise contundente dessa crise.

Regragui disse: "Ronaldo deu muito, já que o status conquistado por vários jogadores portugueses, e também pelo futebol português, se deve a Cristiano".

E prosseguiu: "Isso não lhe dá o direito de fazer tudo o que quiser, mas acredito que todos os acontecimentos nesta última etapa se deram de forma infeliz. Acho que deveriam ter se sentado com ele e dito: escute, temos que parar aqui".

E destacou: "Além disso, o treinador é uma pessoa com quem Ronaldo já trabalhou em seu clube, o Al Nassr, e certamente os dois já conversaram antes sobre se ele seguiria ou não. Ambas as partes se prejudicaram, e isso é lamentável".

Mas Regragui foi além e comparou a maneira como Cristiano Ronaldo é tratado em Portugal com aquela que Lionel Messi recebe na Argentina, considerando que a diferença entre os dois casos é muito clara.

E enfatizou: "Acredito que Ronaldo, por orgulho, também queira chegar aos 1.000 gols, e talvez queira alcançar isso com a camisa da seleção portuguesa. Mas o resultado final é que isso passa uma imagem negativa".

E acrescentou: "O que quero dizer é que isso nunca aconteceria na Argentina. A veneração que os argentinos têm por Messi, e também os jogadores em relação a ele, nunca senti que os portugueses tivessem algo parecido por Ronaldo".

E concluiu: "Os portugueses nunca quiseram correr e lutar por Ronaldo, enquanto os argentinos aceitaram isso com Messi, até na última Copa do Mundo. Já em Portugal, isso não era nada aceitável".