O Fenerbahçe, da Turquia, conquistou uma vitória emocionante sobre o visitante Liverpool, da Inglaterra, com os donos da casa revertendo a desvantagem de 2 a 1 para 3 a 2 em 6 minutos, nesta quarta-feira, no estádio Chobani, na cidade de Istambul, na Turquia, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Com esse resultado, o Liverpool estacionou nos 9 pontos, na quinta colocação da tabela de classificação do torneio, enquanto o Fenerbahçe elevou sua pontuação para 5 pontos, na 19ª posição.

Aos 25 minutos, o Liverpool abriu o placar com um forte chute do jovem jogador inglês Trey Nyoni, que desviou em um dos jogadores do Fenerbahçe e mudou de direção antes de balançar as redes.

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Não se passaram mais do que 4 minutos para que o ex-jogador do Manchester United, Mason Greenwood, alcançasse o empate da mesma maneira para o time turco, quando cobrou uma falta direta que bateu na barreira humana e enganou o goleiro Alisson Becker, deixando o placar em 1 a 1 aos 29 minutos.

O time inglês dominou a posse de bola de forma expressiva no primeiro tempo, com sua taxa de posse chegando a 69%, contra 31% do Fenerbahçe.

Mas as finalizações ao gol ficaram quase igualadas, com o Liverpool finalizando 9 vezes, uma delas entre o travessão e as traves, enquanto os donos da casa finalizaram 8 vezes, sendo 2 no alvo.

No segundo tempo, o time inglês pressionou com força, e Alexander Isak marcou o segundo gol do Liverpool, aos 69 minutos, porém o Fenerbahçe respondeu rapidamente com dois gols, aos 73 e aos 79 minutos, através de Archie Brown e Vedat Muriqi, respectivamente.

O Liverpool tentou com força voltar no placar durante os minutos restantes da partida, mas a defesa turca estava atenta, e o Fenerbahçe saiu vencedor por 3 a 2.