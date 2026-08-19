O Barcelona ampliou sua vantagem diante do visitante Al Ahly, do Egito, depois que Raphinha marcou o segundo gol (2 a 0) do time catalão de pênalti, na noite desta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela Copa Joan Gamper.

O gol saiu aos 45 minutos, depois que o árbitro assinalou pênalti a favor de Raphinha após ele ser derrubado. O brasileiro se encarregou de cobrar com sucesso, colocando a bola à direita do goleiro internacional egípcio Mostafa Shobeir.

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O ex-jogador do Al Ahly, Hamza Abdelkarim, havia aberto o placar para o Barcelona aos 30 minutos, após um passe rasteiro do lateral-esquerdo Alejandro Balde.

O jogador de 18 anos recusou-se a comemorar após marcar o gol, colocando as mãos sobre a cabeça, em sinal de desculpas à torcida do clube egípcio.

A partida tem uma importância especial para Hamza Abdelkarim, que enfrenta seu antigo clube após sua transferência definitiva para o Barcelona, tendo chegado por empréstimo na segunda metade da temporada passada.

Em junho de 2026, o clube catalão anunciou a ativação da cláusula de compra no contrato de empréstimo do jovem jogador, que assinou um novo contrato com o Barça até o verão de 2029.

O atacante egípcio chamou bastante a atenção durante a pré-temporada, marcando um gol na vitória sobre o Basel, da Suíça (5 a 2), além de balançar as redes duas vezes no empate com o Birmingham City, da Inglaterra (2 a 2).

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