O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, alcançou uma sequência inédita em sua trajetória com o clube, após balançar as redes do Feyenoord, da Holanda, na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha marcou um gol para o Barcelona contra o Feyenoord após apenas 3 minutos do apito inicial da partida entre as duas equipes, na noite desta terça-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela rodada de abertura da fase de liga.

O atacante brasileiro aproveitou um passe de Lamine Yamal, driblou os zagueiros da equipe holandesa e finalizou com facilidade para as redes.

Segundo a rede "Stats Foot", Raphinha marcou em 6 partidas consecutivas pelo Barcelona em todas as competições, pela primeira vez em sua trajetória com o clube.

Os gols de Raphinha vieram nas cinco partidas disputadas nesta temporada contra Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano e Valencia no Campeonato Espanhol, e depois o Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa, vale lembrar que ele também havia marcado contra o Real Betis, pela La Liga, na última partida que disputou na temporada passada.

O gol de Raphinha veio após dois minutos e 50 segundos do apito inicial, sendo o segundo gol de abertura de temporada mais rápido do Barça na Liga dos Campeões da Europa.

Lionel Messi, ex-capitão do Barcelona, lidera essa lista, ao marcar um gol contra o Celtic após dois minutos e 44 segundos, em 13 de setembro de 2016.