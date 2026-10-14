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FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: PSG invade o campo do City e marca três gols em meia hora

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
England
França

Os visitantes não deram ao time inglês qualquer chance de respirar

O Paris Saint-Germain chocou o Manchester City ao marcar três gols em meia hora, na partida que está em andamento no Etihad Stadium, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 13 minutos, o Paris partiu em contra-ataque, aproveitando o avanço da maioria dos jogadores do City, e a bola chegou ao internacional francês Désiré Doué, que finalizou com precisão rente ao chão à direita do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que aparentemente poderia ter evitado o gol.


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E o Saint-Germain não deu chance ao City de se recuperar: aos 15 minutos, Ousmane Dembélé cruzou a bola do lado direito para Doué na esquerda, antes de o companheiro devolvê-la a ele mais uma vez, e o ex-atacante do Barcelona colocou a bola de cabeça nas redes de Donnarumma, ampliando a vantagem dos visitantes.



Aos 32 minutos, o meio-campista português Vitinha completou o terceiro gol dos visitantes após receber um passe de letra de Zaïre-Emery, finalizando de primeira para o gol do City.

O time azul-celeste entrou na partida de hoje embalado pela vitória ampla sobre o Liverpool (3 a 0) na Premier League, enquanto o Saint-Germain superou o Le Mans (3 a 1) no Campeonato Francês.

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