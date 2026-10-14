Em vídeo: PSG arranca vitória diante do Manchester City sob os olhares de Guardiola

O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória emocionante sobre o anfitrião Manchester City (4 a 2), nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, em partida da segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Com o resultado, o time francês chegou aos 6 pontos, enquanto os donos da casa permaneceram com 3 pontos.

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Os visitantes não demoraram a abrir o placar. Aos 13 minutos, saíram em contra-ataque, aproveitando o avanço da maioria dos jogadores do City, e a bola chegou ao francês Désiré Doué, que soltou um chute rasteiro à direita do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que parecia ter condições de evitar o gol.

O Saint-Germain não deu chance de reação ao City. Aos 15 minutos, Ousmane Dembélé lançou a bola pelo lado direito para Doué, do lado esquerdo, que devolveu para o companheiro, e o ex-atacante do Barcelona cabeceou para as redes de Donnarumma, ampliando a vantagem dos visitantes.

Aos 32 minutos, o meio-campista português Vitinha completou a goleada parcial dos visitantes depois de receber um passe de letra de Zaïre-Emery e finalizar direto para o gol do City.

Reação inglesa

Ao contrário do primeiro tempo, o Manchester City entrou forte na etapa final, e Erling Haaland marcou para os donos da casa aos 53 minutos, de cabeça, aproveitando uma bola alçada pelo senegalês Iliman Ndiaye, que havia entrado no decorrer da partida.

O gol de Haaland acendeu o entusiasmo de seu antigo treinador, Pep Guardiola, sentado nas tribunas, cuja comemoração e aplausos ao norueguês foram captados pelas câmeras.

Mas não se passaram 10 minutos até que Magnus Akliouche recolocasse a diferença em 3 gols, ao soltar um chute forte que o goleiro Gianluigi Donnarumma rebateu, mas a bola acabou caindo em suas próprias redes. O quarto gol do Saint-Germain veio depois de uma série de chances desperdiçadas pelo City.

Aos 75 minutos, Haaland fez o segundo gol dos donos da casa, após passe rasteiro do companheiro marroquino Ayoub Bouaddi, deixando o placar em 4 a 2.

O Saint-Germain teve a chance de marcar o quinto gol, ao conseguir um pênalti após falta de Nuno Mendes, mas o atacante espanhol Ferran Torres, que havia entrado no segundo tempo, bateu fraco e Donnarumma defendeu.

O segundo tempo teve muitos gols perdidos pelo City, especialmente com Antoine Semenyo, além de um chute de Haaland no travessão e outro de Enzo Fernández na trave.



