Em vídeo: Primeiro tempo desastroso... O Catar sofre goleada de três gols contra o Canadá!

A seleção canadense derrotou com facilidade a seleção do Catar no primeiro tempo da partida entre as duas equipes, nesta manhã de sexta-feira, horário de Greenwich, no estádio “BC Place”, na cidade de Vancouver, no Canadá, pelo Grupo 2 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 16 minutos, o Canadá abriu o placar com seu craque Saïl Larin, que aproveitou um rebote do goleiro catariano Mahmoud Abu Nada, antes que o atacante da Juventus, Jonathan David, marcasse o segundo gol com um chute forte aos 29 minutos.













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E os problemas da seleção do Catar não pararam por aí, já que seu jogador Hammam Al-Amin foi expulso aos 33 minutos, após impedir um jogador do Canadá que se dirigia para ficar cara a cara com o goleiro Abu Nada.

O árbitro marcou inicialmente um pênalti, mas depois recorreu ao VAR e decidiu marcar uma falta direta, perto da linha da grande área, além de expulsar o jogador do Catar.









Antes do fim do primeiro tempo, Jonathan David marcou o terceiro gol do Canadá aos 45+3 minutos, ao aproveitar na linha do gol uma bola que ricocheteou em Abu Nada.

A seleção do Catar havia empatado em 1 a 1 com a Suíça na primeira rodada da fase de grupos, o mesmo resultado do jogo entre o Canadá e a Bósnia e Herzegovina.

A Suíça goleou a Bósnia (4 a 1) na noite de ontem, quinta-feira, na estreia da segunda rodada do Grupo B.







