O Liverpool conquistou uma vitória emocionante sobre o anfitrião LASK, da Áustria, pelo placar de 6 a 3, na partida realizada nesta quarta-feira à noite no estádio "Raiffeisen Arena", pela segunda rodada da fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa.

Com uma escalação que é a terceira mais jovem de sua história continental, com idade média de 24 anos e 186 dias — segundo a rede "Opta" —, o Liverpool entrou em campo para transformar a noite do LASK em um pesadelo, antes de a própria partida se tornar uma loucura futebolística inacreditável.

Primeiro tempo: enxurrada vermelha

O Liverpool não deu ao anfitrião nenhuma chance de respirar. A história começou aos 22 minutos, quando o zagueiro uruguaio Ronald Araújo subiu em um cruzamento preciso de Kostas Tsimikas para abrir sua conta de gols com a camisa do Liverpool em uma cabeçada imparável.

E não se passaram nem dois minutos até o francês Bradley Barcola marcar aos 24, aproveitando um passe de Luis Comas para anunciar seu primeiro gol.

E antes que o LASK se recuperasse, o próprio Comas voltou e se transformou de garçom em goleador aos 27 minutos, após um passe de Jeremie Frimpong, marcando o terceiro gol.

O fechamento dos primeiros 45 minutos foi com chave de ouro aos 37, quando Barcola recebeu um passe geniail de Florian Wirtz para assinar seu segundo gol pessoal e o quarto de sua equipe, encerrando um primeiro tempo histórico com um 4 a 0 incontestável.

Segundo tempo: loucura futebolística

O roteiro mudou depois do intervalo. O Liverpool continuou atacando aos 51 minutos, com Jeremie Frimpong, após um segundo cruzamento do brilhante Tsimikas, deixando o placar em 5 a 0.

Nesse momento, todos pensaram que a partida estava encerrada, mas o LASK se recusou a desistir. Robert Ljubicic diminuiu a diferença aos 63 minutos, após um passe de Ivan Dibango.

Isso ocorreu antes de o melhor jogador da partida, Bradley Barcola, responder com dureza aos 66 minutos, marcando seu terceiro gol, um "hat-trick" histórico em sua primeira partida europeia, após um passe de Frimpong, deixando o placar em 6 a 1.

Os minutos finais testemunharam uma reação austríaca louca, com o reserva Florian Flecker marcando dois gols consecutivos, aos 74 e aos 78 minutos, com duas assistências decisivas do mesmo garçom, Dibango, reduzindo a diferença para 6 a 3 e colocando o Liverpool sob pressão até o apito final.







