O apito final do dérbi da costa sul, com a vitória do Southampton por 1 a 0, não marcou o fim dos acontecimentos, mas sim o estopim de uma grande explosão de violência fora dos muros do St Mary's. Caos generalizado, grades destruídas, confrontos violentos e ampla intervenção da polícia de choque e da cavalaria, em cenas que remeteram aos dias mais sombrios da violência nos estádios ingleses.

Os atos de vandalismo começaram após o fim da partida entre os rivais tradicionais Southampton e Portsmouth, que terminou 1 a 0 para os donos da casa, quando grupos de torcedores das duas equipes tentaram se enfrentar diretamente depois de uma troca de insultos e cantos hostis.

A polícia de Hampshire confirmou, de acordo com o "The Sun", que os torcedores danificaram e removeram as barreiras de separação na tentativa de alcançar uns aos outros, antes que as forças policiais e os organizadores conseguissem impedir o confronto direto e controlar a situação.

Os episódios exigiram uma operação de segurança em larga escala, com a participação de unidades de choque e policiais montados a cavalo para dispersar as multidões enfurecidas que se aglomeravam fora do estádio.

Um policial ferido e quatro detidos

O tumulto resultou em um policial com ferimentos leves, que recebeu o atendimento necessário, enquanto a polícia prendeu quatro pessoas.

Em seu comunicado, a polícia informou que as prisões ocorreram da seguinte forma:

Antes da partida: detenção de dois jovens, um de 20 anos, de Southampton, e outro de 18 anos, de Ringwood, suspeitos de portar sinalizadores proibidos.

Depois da partida: detenção de um homem de 38 anos, de Southampton, suspeito de obstruir o tráfego na via expressa durante a saída dos ônibus dos torcedores do Portsmouth.

Fora do âmbito da partida: detenção de um quarto homem durante uma patrulha policial no parque Hoglands, após suspeita de posse de bebidas roubadas, além da detenção de um homem de 50 anos encontrado com uma ferramenta de ferro, preso por suspeita de furto em loja e porte de arma ofensiva em local público.





Esclarecimento da polícia

Por sua vez, o subcomandante da polícia e responsável pelas operações de segurança, Simon Dodds, tentou minimizar a gravidade dos acontecimentos, descrevendo a operação como "extremamente bem-sucedida", apesar de alguns problemas.

Dodds declarou: "Vimos cerca de 30 mil torcedores chegarem ao estádio e voltarem em segurança. Infelizmente, uma minoria de torcedores tentou aproveitar a oportunidade para causar tumulto, mas nossas equipes em campo, com o apoio dos supervisores do clube, conseguiram agir com firmeza e controlar a situação".

E acrescentou: "Quero agradecer o profissionalismo de nossos oficiais e funcionários, que trabalharam lado a lado com os dois clubes para garantir que esta fosse mais uma partida segura para todos. Infelizmente, as ações desse pequeno grupo provocaram atraso na saída dos ônibus da equipe visitante, mas estou satisfeito por não haver feridos graves".

Investigação ampliada com drones

Um porta-voz da polícia de Hampshire confirmou que as investigações seguem em andamento e que os investigadores revisarão todas as gravações para identificar todos os envolvidos.

O porta-voz afirmou: "Os investigadores vão agora revisar todas as imagens disponíveis, incluindo as câmeras acopladas aos corpos dos policiais, os vídeos filmados pelas equipes de coleta de provas, as câmeras de vigilância e os drones".

Ele apontou que as tensões também atingiram seu ponto máximo dentro do estádio aos 53 minutos da partida, descrita como "caótica", antes de o tumulto se transferir do gramado para fora dele após o apito final.







