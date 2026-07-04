Em vídeo... Ounahi dá ao Marrocos um recorde inédito ao marcar contra o Canadá

A seleção do Marrocos alcançou dois recordes históricos, após abrir o placar contra o Canadá com um gol marcado por Ezzedine Ounahi aos 50 minutos, a partir de um passe decisivo de Achraf Hakimi, durante a partida disputada na noite deste sábado no estádio de Houston, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Com esse passe, Achraf Hakimi elevou seu total para três passes decisivos em toda a sua trajetória na Copa do Mundo, igualando o recorde marroquino registrado em nome de Al-Tahir Al-Khalaj.
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Além disso, o gol de Ounahi proporcionou à seleção marroquina um recorde inédito: seis jogadores diferentes marcaram gols pelos “Leões do Atlante” na atual edição da Copa do Mundo, algo que ocorre pela primeira vez na história das participações do Marrocos no torneio.
Vale lembrar que os Leões do Atlante chegaram às oitavas de final após vencerem a Holanda nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, nas oitavas de final, enquanto o Canadá derrotou a África do Sul nos últimos minutos por 1 a 0.