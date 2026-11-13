Em vídeo: os presentes de Diomande se impõem na vitória da Costa do Marfim

O jornal As noticiou que Diomandé fez uma grande apresentação e ofereceu uma série de presentes aos companheiros por meio de passes em profundidade, além de ter dado a assistência para o segundo gol dos Elefantes.

Diomandé apresentou o seu melhor nível na criação de jogadas e na ligação entre os companheiros, distribuindo "presentes" durante toda a partida.

Pelo lado esquerdo, Diomandé conseguiu enviar passes em profundidade, driblar nos espaços mais apertados e dar um passe decisivo ao atacante de referência Wahi, selando a vitória da seleção do seu país sobre a Gâmbia.

A seleção da Costa do Marfim, com o seu treinador francês Hervé Renard, chegou a 9 pontos na liderança do Grupo 3, e a classificação ficou mais próxima do que nunca, enquanto a Gâmbia estacionou nos 6 pontos, na segunda colocação.

A seleção da Costa do Marfim é uma das principais candidatas ao título da próxima edição da Copa Africana de Nações.

Com a velocidade na transição ofensiva, a capacidade de driblar e os talentos individuais, a Costa do Marfim conseguiu construir uma das melhores seleções do continente. E, mais uma vez, os talentos individuais brilharam diante da Gâmbia.

Nicolas Pépé não demorou a provocar a surpresa, após enviar um cruzamento da lateral para a área, aproveitado por Yalkouya para marcar o primeiro gol dos Elefantes.

Poucos minutos depois, Yan Diomandé apareceu com as suas arrancadas características e, em uma de suas tentativas de recuperar a bola, o craque do Real Madrid conseguiu tomá-la do lateral gambiano e, em seguida, serviu o segundo gol da partida a Wahi com um passe decisivo diante da meta. A jogada aconteceu em um piscar de olhos.

Apesar do domínio dos donos da casa no decorrer do confronto, as bolas paradas lhes causaram problema. Barrow dominou a bola na entrada da área, após um escanteio, e então disparou um forte chute de pé direito, que foi parar nas redes. Assim, o placar ficou em 2 a 1, e tudo seguiu em aberto antes do início do segundo tempo.

A atividade ofensiva vista no primeiro tempo desapareceu completamente durante os acontecimentos do segundo tempo, pois as duas seleções optaram por reduzir os riscos, com a Costa do Marfim dependendo menos de seus craques, e a Gâmbia recuando, à espera de um erro do adversário.

Yan Diomandé assumiu a missão de fazer os torcedores voltarem a seus assentos com um passe espetacular de trivela, que quase permitiu a Amad Diallo ampliar a diferença no placar.

Por outro lado, o goleiro gambiano Jah brilhou e defendeu com o pé um chute magnífico, impedindo Yan Diomandé de marcar um gol espetacular, depois de ultrapassada a metade do segundo tempo.

Com o passar dos minutos, o cansaço começou a aparecer nos jogadores, e a partida se aproximou do fim em meio a passes imprecisos e erros em momentos inoportunos, sabendo-se que o ponta do Real Madrid disputou todos os minutos da partida.

A seleção marfinense disputará a partida da quarta rodada novamente diante da Gâmbia, na próxima terça-feira, e Yan Diomandé passou a ter alguns dias para se preparar e oferecer novos presentes.