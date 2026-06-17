Em vídeo... O primeiro gol do Congo na Copa do Mundo traz de volta a marca da Premier League após 20 anos

A seleção da República Democrática do Congo marcou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo, ao balançar as redes da Portugal na edição atual.

Depois de ficar atrás no placar com um gol de João Neves no início da partida, disputada na noite desta quarta-feira pelo Grupo 11, a seleção congolesa respondeu com Yuan Wisa, poucas segundos antes do fim do primeiro tempo, com uma cabeçada precisa, aproveitando a falta de marcação da defesa adversária.

Wesa, que joga pelo Newcastle United, entrou para a história da República Democrática do Congo como o autor do primeiro gol da seleção africana em uma Copa do Mundo, já que a equipe não havia conseguido marcar nenhum gol em sua única participação anterior, em 1974.

A rede “Opta” informou que esta é a primeira vez que um jogador que atua na Premier League marca o primeiro gol de uma determinada seleção na Copa do Mundo desde que o australiano Tim Cahill, ex-jogador do Everton, fez o mesmo em 2006.

De acordo com a conta do “Mister Ship”, especialista em estatísticas, a República Democrática do Congo esperou 52 anos após sua primeira participação para marcar um gol, o que representa o segundo maior intervalo, atrás apenas da Bolívia, que esperou de 1930 até 1994.