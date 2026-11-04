Em vídeo: o oitavo, gol histórico de um árabe aumenta o sofrimento do Real Madrid

O Real Madrid sofreu um gol inesperado com os pés de um árabe, aumentando ainda mais seu sofrimento nas partidas disputadas fora de casa pela Liga dos Campeões da Europa.
A equipe merengue sofreu um gol logo aos 12 minutos do início de sua partida contra o anfitrião AEK Atenas, da Grécia, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga.
O mauritano Aboubakary Koita, de 28 anos, recebeu um passe de Luka Jovic, ex-estrela do Real Madrid, na entrada da área, e disparou uma bomba que morreu no ângulo esquerdo do gol de Thibaut Courtois.
De acordo com a rede "Opta", Koita tornou-se o primeiro jogador mauritano a marcar um gol na história da Liga dos Campeões da Europa, sendo o segundo jogador mauritano a participar da competição, depois de Jordan Lefort, que disputou a edição de 2021-2022 com a camisa do Young Boys.
Segundo as estatísticas da rede francesa "Stats du Foot", este é o oitavo gol que o Real Madrid sofre nas últimas 3 partidas fora de casa na competição continental.
O Real Madrid havia sofrido 3 gols da Roma na segunda rodada da temporada atual (na vitória por 4 a 3), e, antes disso, havia sofrido 4 gols do Bayern de Munique no jogo de volta das quartas de final da temporada passada (na derrota por 3 a 4).