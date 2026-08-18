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Em vídeo: o momento da chegada de Rodri a Barcelona e a recepção enlouquecida da torcida

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O astro espanhol no Barça

O sonho chegou à sua última etapa. O astro espanhol Rodri está neste momento dentro do centro de treinamento Joan Gamper para realizar os exames médicos de rotina, como passo final antes do anúncio oficial de sua transferência para o Barcelona.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o meio-campista chegou às instalações do clube na manhã desta terça-feira, em meio a uma calorosa recepção de dezenas de torcedores que se aglomeraram diante dos portões do centro de treinamento desde as primeiras horas da manhã, gritando seu nome demoradamente em sinal de boas-vindas antes de sua entrada para os exames.

Rodri havia desembarcado em Barcelona na noite da última segunda-feira, vindo da cidade de Manchester em um avião particular que pousou no aeroporto de El Prat. Assim que chegou, o jogador nascido em Madri parou para falar com os veículos de imprensa que o aguardavam e não escondeu seu entusiasmo com o novo projeto, dizendo: "Jogar pelo Barcelona é um sonho, buscamos vencer a Liga dos Campeões e conquistar tudo o que está por vir".

O jogador deverá passar por uma série de exames médicos e físicos minuciosos para confirmar sua total prontidão, antes de seguir para os escritórios a fim de concluir os trâmites oficiais e assinar os contratos.

Segundo fontes do clube, Rodri assinará um contrato válido pelas próximas quatro temporadas, sendo apresentado oficialmente à imprensa e à torcida nesta terça-feira à uma hora da tarde no horário local.

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Com esse passo, o Barcelona conclui a mais importante contratação do mercado de verão até agora. O clube chegou a um acordo definitivo com o Manchester City que prevê a transferência do jogador por 60 milhões de euros como valor fixo, além de 11 milhões de euros em variáveis e bônus.

Rodri vestirá a camisa número 16, o mesmo número que o acompanhou durante a maior parte de sua carreira e se tornou uma marca registrada sua.

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