Em vídeo: O gol de Hussein não foi suficiente... O brilhantismo de Haaland frustra a recuperação do Iraque

Ayman Hussein, estrela da seleção do Iraque, marcou um gol contra a Noruega, mas não foi o suficiente para garantir os primeiros pontos dos Leões do Eufrates na história da Copa do Mundo.

A seleção iraquiana perdeu por 1 a 4 para a Noruega na partida disputada na madrugada desta quarta-feira, na estreia das duas equipes no Grupo 9, que também conta com França e Senegal.

A seleção da França havia derrotado o Senegal na noite de ontem, terça-feira, por 1 a 3, no mesmo grupo, fazendo com que a seleção da Noruega assumisse a liderança do grupo — que muitos descreveram como o mais difícil da Copa do Mundo de 2026 — com 3 pontos, à frente da França pelo saldo de gols, enquanto a seleção do Iraque ficou na última posição do grupo.

Erling Haaland se destacou como o grande protagonista da partida, marcando dois gols e dando uma assistência, o que contribuiu para a importante vitória de sua equipe.

A seleção do Iraque não conseguiu conquistar o primeiro ponto de sua história na Copa do Mundo em sua segunda participação no torneio, já que havia perdido todas as três partidas na edição de 1986.

Começo árabe e o golpe de Haaland

A seleção iraquiana começou a partida com um desempenho ofensivo ousado, e Ali Al-Hammadi quase marcou o primeiro gol aos 12 minutos, mas seu chute passou um pouco acima da trave da seleção norueguesa. Haaland respondeu aos 20 minutos com uma cabeçada imprecisa, que não representou grande perigo para o gol iraquiano.

Haaland marcou o primeiro gol da Noruega aos 29 minutos, aproveitando um cruzamento pela esquerda do companheiro Müller-Wolf, em meio à falta de marcação da defesa iraquiana.

Cabeçada de Hussein e erro de Hassan

Mas Ayman Hussein respondeu dez minutos depois com uma cabeçada que balançou a rede do goleiro norueguês, após cruzamento de Amir Al-Amari.

E, justamente quando a seleção árabe se preparava para assumir a iniciativa na partida, Haaland marcou seu segundo gol aos 43 minutos, aproveitando um erro catastrófico do goleiro Jalal Hassan, que demorou a afastar a bola.

Retrocesso iraquiano

A seleção iraquiana partiu para o ataque em busca do gol de empate antes do apito que encerrou o primeiro tempo, desperdiçando várias chances, mas foi para o vestiário em desvantagem.

No segundo tempo, o desempenho da seleção iraquiana caiu, o que permitiu à equipe europeia avançar e ameaçar o gol árabe.

Aos 76 minutos, Leo Ostigard acabou com as esperanças da seleção iraquiana ao marcar o terceiro gol com uma cabeçada forte, aproveitando um escanteio cobrado por Martin Ødegaard.

Os jogadores da seleção iraquiana ficaram frustrados no último quarto de hora, enquanto a Noruega levava vantagem física; e, momentos antes do apito final, a equipe europeia conseguiu marcar o quarto gol, em jogada criada por Haaland, que cabeceou a bola, e Ayman Hussein a desviou acidentalmente para o próprio gol.