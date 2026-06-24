A seleção do Haiti pôs fim a uma sequência notável do Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo, durante o confronto que reuniu as duas equipes na manhã desta quinta-feira, no âmbito da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A partida teve um início forte do Haiti, que abriu o placar com um gol contra do goleiro marroquino Yassine Bono, aos 10 minutos, após um chute de calcanhar de Leni Joseph.
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Com esse gol, a seleção do Marrocos se viu em desvantagem no placar durante a fase de grupos da Copa do Mundo, pela primeira vez desde o confronto contra a Portugal em 20 de junho de 2018 na Copa do Mundo da Rússia, que terminou com a vitória da seleção europeia (1 a 0).
Na ocasião, o lendário português Cristiano Ronaldo marcou o gol dos “Marinheiros” aos 4 minutos da partida.
Vale lembrar que os “Leões do Atlas” estrearam na Copa do Mundo de 2026 com um empate contra o Brasil (1 a 1), antes de vencerem a Escócia (1 a 0) na segunda rodada.