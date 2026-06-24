Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo... O gol de Bono quebra uma sequência marroquina que se mantinha desde a “picada” de Cristiano Ronaldo

Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
Copa do Mundo
Colômbia x Portugal
Colômbia
Portugal
C. Ronaldo
Y. Bounou
Marrocos
Haiti
EUA
Colômbia
Portugal

O Haiti surpreendeu o Marrocos com um gol que o colocou na frente

A seleção do Haiti pôs fim a uma sequência notável do Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo, durante o confronto que reuniu as duas equipes na manhã desta quinta-feira, no âmbito da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A partida teve um início forte do Haiti, que abriu o placar com um gol contra do goleiro marroquino Yassine Bono, aos 10 minutos, após um chute de calcanhar de Leni Joseph.

Leia também

Marrocos ou Brasil?… Koeman comenta sobre o próximo adversário da Holanda

Técnico do Irã: “Estamos sendo injustiçados na Copa do Mundo... e a partida contra o Egito será uma exceção”

Com esse gol, a seleção do Marrocos se viu em desvantagem no placar durante a fase de grupos da Copa do Mundo, pela primeira vez desde o confronto contra a Portugal em 20 de junho de 2018 na Copa do Mundo da Rússia, que terminou com a vitória da seleção europeia (1 a 0).

Copa do Mundo
Colômbia crest
Colômbia
COL
Portugal crest
Portugal
POR

Na ocasião, o lendário português Cristiano Ronaldo marcou o gol dos “Marinheiros” aos 4 minutos da partida.

Vale lembrar que os “Leões do Atlas” estrearam na Copa do Mundo de 2026 com um empate contra o Brasil (1 a 1), antes de vencerem a Escócia (1 a 0) na segunda rodada.


Publicidade