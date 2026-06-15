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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... O autor da jogada mais famosa da Copa do Mundo do Catar volta com uma cena que impressiona a todos!

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V. Aboubakar
J. Ito
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Países Baixos
EUA
Camarões

Ismail Al-Fath pede desculpas duas vezes

No mundo do futebol, muitas vezes marcado pela tensão e pela controvérsia, o árbitro americano de origem marroquina Ismail El Fath surge como uma exceção notável, combinando o rigor das regras com a calorosa humanidade.

Al-Fath não é mais apenas um árbitro que apita partidas da Copa do Mundo, mas tornou-se um símbolo da ética esportiva que lembra a todos que o futebol continua sendo um jogo antes de ser uma guerra.

Todos ficaram impressionados com a cena do árbitro Ismail Al-Fath com o atacante camaronês Vincent Aboubakar na Copa do Mundo do Catar de 2022, quando ele o expulsou com um cartão vermelho e depois se dirigiu a ele pedindo desculpas com um gesto amigável que refletia respeito mútuo, apesar da dificuldade do momento.

Hoje, Al-Fath repete a mesma cena, mas na Copa do Mundo de 2026, desta vez com o jogador Junya Ito. Após colidir acidentalmente com ele, fazendo com que caísse no chão, o árbitro Al-Fath parou por alguns segundos, dirigiu-se ao jogador e pediu desculpas com toda a calma e respeito.

A imagem, que se espalhou rapidamente nas redes sociais, mostra o árbitro Ismail Al-Fateh colocando a mão no ombro do jogador e falando com ele brevemente, em uma cena que reflete uma grande consciência da dificuldade do momento para o jogador, sem abrir mão da aplicação da lei. 

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O pedido de desculpas de Al-Fath não foi um sinal de fraqueza, mas sim de uma rara força moral; ele lembra a todos que o árbitro não é inimigo dos jogadores e que o respeito pode coexistir com a firmeza. Duas situações semelhantes em duas competições mundiais confirmam que Ismail Al-Fath não apita apenas com o apito, mas também com o coração e a consciência.

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