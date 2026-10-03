Em vídeo: o árbitro privou a seleção da Arábia Saudita de dois pênaltis diante do Catar?

A partida entre Arábia Saudita e Catar pela Copa do Golfo "Golfo 27" registrou lances de arbitragem polêmicos na prorrogação.

A seleção saudita enfrentou a congênere catariana neste sábado, no estádio Al Inmaa, em Jedá, pelas semifinais do torneio do Golfo.

Aos 104 minutos de jogo, a bola chegou a Mohammed Al Qahtani, jogador da seleção saudita, na entrada da área do Catar, que finalizou com força, antes de a bola bater na defesa catariana.

Al Qahtani, acompanhado dos jogadores da seleção saudita e do técnico grego Georgios Donis, demonstrou revolta, após reclamarem de um pênalti, alegando que a bola tocou na mão do zagueiro catariano.

No entanto, o árbitro não marcou nada desde o início, decisão que foi mantida após revisão dos árbitros de vídeo "VAR".

O especialista em arbitragem Mohammed Kamal Richa reconheceu o acerto da decisão do árbitro da partida naquele lance, em declarações ao jornal saudita "Al Riyadiah".

Richa afirmou a esse respeito: "Não há pênalti para a seleção saudita aos 104 minutos, pois a bola bateu na barriga do zagueiro catariano, e não houve toque de mão. Foi uma decisão correta do árbitro em dar seguimento à jogada, com o aval da sala do VAR".

A cena se repetiu aos 111 minutos, quando Abdullah Al Hamdan finalizou com força uma bola que bateu na mão de um zagueiro do Catar dentro da área, mas o árbitro também recusou marcar o pênalti.