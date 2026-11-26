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O marroquino Mourad Batna, astro do Al-Fateh, da Arábia Saudita, está perto de alcançar um trono histórico na Saudi Pro League, depois de conduzir sua equipe à segunda vitória na atual temporada da competição.

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O Al-Fateh venceu o Al-Riyadh por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Al-Ahsa, em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

O único gol do Al-Fateh foi marcado pelo marroquino Mourad Batna, com um chute forte de fora da área que o canadense Milan Borjan, goleiro do Al-Riyadh, não conseguiu defender.

Batna levou o Al-Fateh à segunda vitória na atual temporada da Saudi Pro League, contra três empates e oito derrotas. Com isso, a equipe chegou a 9 pontos e ocupa a 16ª posição na tabela de classificação.

No plano individual, o marroquino manteve o hábito de marcar gols com chutes fortes de fora da área, algo que faz com frequência desde que chegou à Saudi Pro League, vindo do Al-Hazira, dos Emirados Árabes Unidos, em 2020.

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Desde então, o jogador de 36 anos disputou 171 partidas pelo Al-Fateh em todas as competições, com 63 gols marcados e 47 assistências.

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A maior parte desses jogos foi pela Saudi Pro League, competição em que Batna soma 159 partidas, com 54 gols e 43 assistências.

Isso significa que Mourad Batna está a apenas três participações em gols de chegar à centésima em sua trajetória pelo Al-Fateh na Saudi Pro League.

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No entanto, a marca mais importante que espera o marroquino é a de se tornar o maior artilheiro da história do Al-Fateh na Saudi Pro League, e para isso ele precisa marcar apenas três gols.

De acordo com o perfil oficial de estatísticas da Saudi Pro League, Batna está a apenas três gols de se isolar como o maior artilheiro da história do Al-Fateh na competição.

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À frente do marroquino está apenas o congolês Doris Salomo, que defendeu o Al-Fateh entre 2010 e 2015 e marcou 56 gols pelo clube na Saudi Pro League.

A torcida do Al-Fateh não esquece o papel de Salomo na temporada 2012-2013, quando conduziu o time ao título da Saudi Pro League, o primeiro e único da história do clube.

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O atacante congolês marcou 17 gols naquela temporada e terminou em segundo lugar na artilharia, apenas dois gols atrás do argentino Sebastián Tigali, que balançou as redes 19 vezes pelo Al-Shabab.

As chances de Mourad Batna alcançar o feito parecem muito grandes, sobretudo porque o Al-Fateh disputou apenas 13 partidas desde o início da atual temporada e ainda tem outras 21 pela frente, nas quais o marroquino precisa marcar três gols.

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Vale lembrar que Batna disputou 13 partidas pelo Al-Fateh em todas as competições desde o início da atual temporada, com três gols marcados e quatro assistências.