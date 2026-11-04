O Real Madrid transformou sua desvantagem diante do anfitrião AEK Atenas, da Grécia, em uma vitória agônica e preciosa por 3 a 2, na partida disputada na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A vitória veio com dificuldade, depois que o Real Madrid ficou atrás duas vezes na partida, antes de reagir em cada uma delas e virar com um gol nos minutos finais, em um roteiro parecido com o que aconteceu diante da Roma (4 a 3), na última partida que a equipe disputou fora de casa na competição continental.

O Real Madrid se tornou a segunda equipe a conquistar aproveitamento perfeito após 4 partidas na Liga dos Campeões da Europa, disputando a liderança da classificação com o Paris Saint-Germain.

Já o AEK Atenas estacionou nos 3 pontos, na 30ª posição da tabela de classificação.

A série de vitórias do Real Madrid se estendeu a 7 partidas desde a queda no dérbi da capital espanhola, sendo 4 partidas no Campeonato Espanhol e 3 na competição continental.

O Real Madrid também conquistou sua primeira vitória sobre o AEK Atenas no estádio deste, depois de ter fracassado em suas duas primeiras visitas em todas as competições, pois empatou uma vez e perdeu a outra. Além disso, a equipe grega sofreu sua primeira derrota em casa diante de uma equipe espanhola na Liga dos Campeões da Europa, segundo o site oficial da competição.

Esta é apenas a segunda vitória do Real Madrid em estádios gregos nas competições europeias em 9 partidas, contra 5 empates e duas derrotas.

Ousadia grega e resposta madridista de calcanhar

Os donos da casa começaram a partida com grande ousadia ofensiva sobre o Real Madrid, e aos 12 minutos a equipe grega balançou as redes de Thibaut Courtois com um chute foguete de Aboubakary Koita de dentro da área.

O Real Madrid tentou buscar o empate rapidamente, e Vinícius Júnior balançou as redes aos 28 minutos com um chute forte, mas o árbitro anulou o gol por impedimento de Jude Bellingham, que tentava acompanhar a bola.

E apenas 4 minutos depois, o craque inglês recompensou a torcida do Real Madrid com um gol espetacular de calcanhar, aproveitando um cruzamento de Marc Cucurella.

Foguete de Valverde define os três pontos

No segundo tempo, o Real Madrid avançou com todas as suas linhas ao ataque em busca de uma remontada, à qual se acostumou no período recente, mas esbarrou na reação do AEK Atenas.

A equipe grega aproveitou os espaços deixados pelo Real Madrid em sua defesa e marcou o segundo gol, com a assinatura de Stavros Pilios aos 75 minutos, aproveitando um passe de Koita (autor do primeiro gol).

Mas a resposta espanhola veio rápido, e apenas 3 minutos depois Kylian Mbappé conseguiu o empate para o Real Madrid, após um cruzamento rasteiro bem executado de Denzel Dumfries.

E num momento em que todos se preparavam para o primeiro empate do Real Madrid nesta temporada em todas as competições, o capitão reserva Federico Valverde tinha outra opinião.

O craque uruguaio disparou uma bola foguete no tempo de acréscimos do segundo tempo, que enganou o goleiro e morreu nas redes.