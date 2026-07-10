Em vídeo... Neymar aparece em uma cadeira de rodas após o pesadelo da Copa do Mundo

O astro brasileiro Neymar da Silva trocou a cena de despedida triste da Copa do Mundo e o anúncio de sua aposentadoria da seleção nacional por imagens polêmicas enquanto passeava no Universal Orlando, poucos dias após a derrota retumbante para a Noruega.

Neymar foi visto pilotando uma scooter elétrica adaptada para pessoas com deficiência dentro do resort Universal Orlando, na Flórida, poucos dias após a polêmica eliminação de sua seleção da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos da Noruega.

Em imagens descritas como “estranhas” do famoso parque de diversões, o ex-jogador do Barcelona apareceu vestindo shorts cinza, camiseta preta e branca, boné e óculos escuros, enquanto passeava no veículo elétrico cercado por vários seguranças.

Segundo o jornal britânico “The Sun”, uma testemunha ocular disse: “No começo, ninguém percebeu que era ele, mas depois as pessoas se aglomeraram ao seu redor. Não sei por que ele estava na scooter elétrica, mas o calor estava muito forte”.

A testemunha acrescentou: “Percebemos que ele estava lá quando estávamos em um restaurante em outra parte do parque; depois ouvimos um segurança dizer que era o Neymar, então fomos para a outra parte do parque. Passamos por ali, e eles acharam que éramos seguranças, então ficamos relativamente próximos”.

Essas imagens surgiram dias após o anúncio de Neymar, de 34 anos, de que se aposentaria da seleção nacional, após a surpreendente eliminação do Brasil diante da Noruega, em partida que garantirá à seleção norueguesa um confronto contra a Inglaterra nas quartas de final.