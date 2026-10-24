O boxeador ugandense Aziz Abdul, neto do ex-ditador de Uganda Idi Amin, foi destituído de sua medalha no Campeonato Africano de Boxe, depois de desferir um soco em seu adversário egípcio Mohamed Hussein, após o sino que marcou o fim da final da categoria até 90 kg, na capital queniana, Nairóbi.

Abdul, de 25 anos e apelidado de "Ringo", perdeu o controle após o fim do combate. Ele se afastou do confronto assim que ouviu o sino, antes de desferir um soco na nuca de Hussein, enquanto o boxeador egípcio se virava se afastando dele.

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Hussein caiu no chão após o golpe, levando os responsáveis a intervir e a desclassificar o boxeador ugandense imediatamente, enquanto Abdul deixou o ringue antes do anúncio da vitória de seu adversário egípcio.

A punição de Abdul não se limitou à perda da chance de conquistar a medalha de ouro, mas ele também foi destituído da medalha de prata que receberia após chegar à final.

Nova polêmica

Este é o segundo incidente notável, em poucos meses, em que Abdul é desclassificado de uma grande competição por infração, depois de ter sofrido o mesmo destino nos Jogos da Commonwealth, na cidade de Glasgow, em julho passado.

Abdul havia sido desclassificado diante do inglês Delicious Orie, nas quartas de final da categoria superpesado, depois que os árbitros consideraram que ele desferiu uma cabeçada em seu adversário. A decisão veio após ter recebido duas advertências anteriores, antes que a terceira infração encerrasse sua participação no torneio.

Após sua desclassificação, o boxeador ugandense criticou as decisões de arbitragem e acusou os árbitros de parcialidade e racismo contra os boxeadores africanos, segundo o jornal britânico "The Sun".

Abdul havia chegado à Escócia declarando seu desejo de se tornar "o novo rei da Escócia", em referência a um dos títulos que seu avô Idi Amin atribuiu a si mesmo durante seu período no poder em Uganda.

Idi Amin tomou o poder em Uganda em 1971 e governou o país por 8 anos, antes de ser derrubado e forçado a fugir para o exílio.

Seu governo esteve associado a violações em larga escala e a assassinatos em massa, cujas vítimas foram estimadas em centenas de milhares, e ele também ficou conhecido por atribuir títulos extraordinários a si mesmo, entre eles "rei da Escócia".







