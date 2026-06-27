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Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Nawaf Bushel: A eliminação da Copa do Mundo não é um fracasso!

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
N. Boushal
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA

O zagueiro saudita falou após o empate com Cabo Verde

Nawaf Bushel, zagueiro da seleção saudita, recusou-se a considerar que a “Selecção Verde” tenha fracassado, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após um empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada de sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada.

Em declarações ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” após a partida, Bushl disse: “Isso é destino. Tentamos dar o nosso melhor e até mais, mas, no fim das contas, isso já estava escrito”.

Ele acrescentou: “Certamente, ser eliminado desta competição não é algo bom, mas isso já estava escrito, e vamos nos esforçar para compensar na próxima”.

E concluiu: “No futebol não existe fracasso, mas sim vitória e derrota. Tentamos e nos esforçamos, mas esse é o destino; nunca é um fracasso. É verdade que a ambição não se resume apenas à participação, mas isso é o destino, e vamos nos empenhar para alegrar nossa torcida nas próximas participações”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
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Cabo Verde
CPV

Vale lembrar que esta é a sexta vez consecutiva que a seleção saudita não consegue se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo, sendo que o único sucesso ocorreu na primeira participação, em 1994.


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