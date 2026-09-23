Nashat Akram, ídolo da seleção do Iraque, questionou o mérito da seleção da Arábia Saudita na vitória sobre a irmã Kuwait na rodada de abertura da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita arrancou uma preciosa vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait, em partida disputada na noite de quarta-feira no estádio "Al-Inma", na cidade de Jeddah, pela primeira rodada do Grupo 1.

O gol da partida saiu de forma contra, depois que Youssef Al-Haqan, zagueiro do Kuwait, desviou de cabeça o cruzamento de Humam Al-Hamami para dentro das redes da seleção saudita por engano, aos 73 minutos.

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Akram disse, pelo canal catariano "Al-Kass", após a partida: "A seleção do Kuwait fez uma partida competitiva, foi aguerrida e organizada, especialmente no aspecto ofensivo, enquanto a seleção da Arábia Saudita não representou perigo real na grande área".

E acrescentou: "Não fosse pelo erro defensivo que causou o único gol, a seleção da Arábia Saudita não teria marcado gols, mesmo que a partida fosse repetida duas ou três vezes".

Akram prosseguiu: "A seleção da Arábia Saudita é uma das equipes agradáveis de se ver, mas não consegue criar uma chance de gol ou chegar ao gol adversário".

Encerrou suas declarações a esse respeito dizendo: "Esta partida foi mais forte do que a primeira do grupo (Iraque e Omã), mas considero que o empate teria sido o resultado justo".

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