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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Em vídeo: "Não foi um jogo comum, Mourinho": virada maluca salva o Real Madrid das garras da Roma

Match report
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
Itália
Espanha

O Real Madrid volta dos mortos com três gols em 6 minutos

O Real Madrid transformou a desvantagem de 3 a 1 diante do anfitrião Roma em uma vitória agônica por 4 a 3, escapando da primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada e conquistando um triunfo emocionante na partida realizada na noite desta quarta-feira, no estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga.

E 24 horas antes do retorno de José Mourinho, técnico do Real Madrid, ao antro do Roma, onde passou três anos como treinador do clube italiano, o português foi questionado se a partida "seria especial contra o Roma e Gasperini", e respondeu que "será normal se eu esquecer quem é o adversário", frisando que tentaria esquecer esse detalhe.

Mas o desenrolar do jogo não foi nada normal, já que o Real Madrid esteve muito perto de perder em um cenário catastrófico, antes que o time merengue virasse a situação a seu favor em seis minutos, com três gols consecutivos em meio ao desabamento dos donos da casa.

O Real Madrid manteve sua hegemonia nos duelos contra o Roma na capital italiana, somando a sexta vitória em sete visitas, contra apenas uma derrota.

O Real Madrid conquistou sua segunda vitória na Liga dos Campeões nesta temporada, depois de ter aberto sua campanha com um triunfo sobre outro time italiano, a Inter de Milão, por 2 a 1, enquanto o Roma não conseguiu o primeiro êxito, após empatar com o turco Fenerbahçe em 1 a 1.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final


Ataque italiano surpreendente

Contrariando as expectativas, a partida começou com um ataque forte do Roma, que se beneficiou do apoio ruidoso da torcida no estádio Olímpico, enquanto o Real Madrid foi obrigado a recuar.

Se não fosse o brilho de Thibaut Courtois, o Roma teria marcado três gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Em contrapartida, o time merengue esperou até o minuto 12 para dar sua primeira finalização em direção à meta italiana.

O Roma sofreu um golpe precoce depois que Kouadio Koné se lesionou no minuto 17, o que o forçou a deixar o campo em lágrimas, com a entrada de seu companheiro Niccolò Pisilli em seu lugar.

E o time romano traduziu seu domínio em gol no minuto 20, com Martin De Roon, que acertou um chute em forma de míssil de fora da área e enganou Courtois.

Mas a resposta veio rápido, apenas cinco minutos depois, por meio de Kylian Mbappé, com uma finalização semelhante de fora da área.

Mudanças de Mourinho constroem a remontada

O Real Madrid entrou no segundo tempo na esperança de marcar o gol da vitória cedo e evitar o sofrimento dos minutos finais, mas os donos da casa o surpreenderam com outro gol inesperado.

Donyell Malen marcou o segundo gol do Roma apenas seis minutos após o apito inicial da etapa complementar, ao disparar em um contra-ataque rápido, aproveitando-se de um erro conjunto entre Courtois, que passou a bola para Vinícius Júnior, e o brasileiro, que perdeu o controle dela.

E poucos minutos depois, Malen ampliou o sofrimento da equipe espanhola com seu segundo gol pessoal e o terceiro do Roma, abrindo dois gols de vantagem antes da última meia hora de jogo.

Malen recebeu um passe em profundidade que cortou a última linha do Real Madrid e se viu cara a cara com Courtois, finalizando com facilidade para dentro das redes.

O Real Madrid acreditou que havia voltado ao jogo no minuto 68, depois que Mbappé marcou um segundo gol em uma situação de cara a cara com o goleiro, mas o árbitro anulou o gol por impedimento do craque francês.

Ainda assim, o substituto Carlos Espí conseguiu diminuir a diferença com um gol no minuto 82, aproveitando o rebote da bola que voltou do goleiro dentro da pequena área.

E cinco minutos antes do fim do tempo normal, o outro substituto, Endrick, deixou tudo igual com o terceiro gol, em um momento decisivo, de cabeça, aproveitando um cruzamento preciso em cobrança de escanteio.

E enquanto todos acreditavam que a partida terminaria empatada, Antonio Rüdiger arrancou os três pontos para o Real Madrid com um gol agônico no último minuto do tempo normal, ao desviar outro escanteio para dentro das redes.

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