Em vídeo: Mustapha Hadji à Kooora: Hakimi e Bono são os melhores da história de Marrocos, com grande diferença para os demais

Mustapha Hadji, lenda da seleção marroquina, considera que Achraf Hakimi e Yassine Bounou são os melhores da história de Marrocos "com grande vantagem sobre as demais lendas".

Apesar do brilho de um grande número de lendas com a camisa da seleção marroquina, Hadji considera que Hakimi, seguido por Bounou, estão à frente dos demais nomes com ampla vantagem, de acordo com sua avaliação pessoal.

Hadji afirmou, em entrevista em vídeo que a Kooora publicará posteriormente, "sim, Hakimi é o melhor jogador da história do futebol marroquino com grande vantagem sobre qualquer outro jogador, ele está muito acima dos demais".

Em seguida, acrescentou: "Hakimi é um exemplo para a juventude marroquina dentro de campo, e vejo que ele vem no topo da lista, com Yassine Bounou na segunda posição, e depois vêm os demais com grande distância dos dois".

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Quando questionado sobre sua posição entre as lendas do futebol marroquino ao longo da história, Hadji respondeu rindo: "não, estou longe disso".

Hakimi disputou 103 partidas internacionais com a camisa da seleção marroquina em todos os torneios, sendo o segundo jogador com mais participações na história de Marrocos, superado apenas por Noureddine Naybet (115 partidas). Bounou aparece em terceiro nessa lista, com 99 partidas.

Para além das partidas internacionais, Hakimi conquistou o prêmio de melhor jogador da África de 2025 e disputa com força o mesmo título em 2026.

Hakimi possui títulos europeus de prestígio com os clubes pelos quais jogou, com destaque para as 3 conquistas da Liga dos Campeões da Europa.

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