Em vídeo... Moussa Diaby coloca o Al-Ittihad de Jeddah em apuros contra o Al-Hazm

O francês Moussa Diaby, craque do Al-Ittihad de Jeddah, colocou sua equipe em apuros durante o confronto contra o Al-Hazm, que está sendo disputado pela 27ª rodada do Campeonato Roshen.

Diaby agrediu violentamente Abdulrahman Al-Dakhil, jogador do Al-Hazm, aos 33 minutos da partida.

O árbitro mostrou inicialmente um cartão amarelo a Diaby, antes de ser informado pelo assistente de que a jogada merecia um cartão vermelho, o que privou o Al-Ittihad dos esforços do seu jogador francês.

O Al-Ittihad entra em campo com o objetivo de se aproximar das primeiras posições da tabela, já que ocupa atualmente a sexta colocação com 42 pontos, enquanto o Al-Hazm está na décima posição, com 31 pontos.

O técnico português Sérgio Conceição terá que lidar com a desvantagem numérica do Al-Ittihad por meio de alterações táticas durante o tempo restante da partida.



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