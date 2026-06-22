Em vídeo: Mohamed Salah, o artilheiro histórico do Egito na Copa do Mundo

A seleção egípcia conseguiu reverter o placar contra a Nova Zelândia e conquistar uma valiosa vitória por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio “BC Place”, na segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.
A seleção da Nova Zelândia começou a partida com força e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos, depois que Finn Sormann subiu para receber um cruzamento preciso dentro da área e, com uma cabeçada forte, mandou a bola para o fundo da rede do goleiro Mustafa Shubair, aproveitando a falha na cobertura defensiva dos jogadores da seleção egípcia.
No segundo tempo, os Faraós conseguiram se recuperar, e Mustafa Zico empatou aos 58 minutos. O gol surgiu após um belo cruzamento de Mohamed Hani para dentro da área, que Zico completou com uma cabeçada forte que bateu na mão do goleiro neozelandês antes de entrar no gol.
A seleção egípcia continuou pressionando em busca do gol da virada, o que aconteceu aos 67 minutos, com Mohamed Salah. O gol surgiu após um contra-ataque rápido e organizado, no qual a bola chegou ao capitão da seleção egípcia, que a passou para Mustafa Zico; este, por sua vez, devolveu-a com um toque de calcanhar de grande habilidade para Salah, que chutou rasteiro de dentro da área, à direita do goleiro da Nova Zelândia, mandando a bola para o fundo da rede.
A seleção egípcia ampliou a vantagem com um terceiro gol aos 82 minutos, marcado pelo reserva Mahmoud Trezeguet, que subiu para cabecear com precisão um escanteio dentro da grande área e mandou a bola para o fundo da rede com um cabeceio forte que o goleiro da Nova Zelândia não conseguiu defender.
A partida contou com um desempenho notável de Mustafa Zico, que marcou o gol de empate e deu a assistência para o gol da vitória, alcançando assim um feito histórico. A rede de estatísticas “Opta” informou que Zico se tornou o primeiro jogador na história da seleção egípcia a marcar um gol e dar uma assistência na mesma partida em uma Copa do Mundo.
Por sua vez, Mohamed Salah continuou a escrever história com a camisa da seleção egípcia, após elevar sua contagem para três gols na Copa do Mundo. A rede francesa “Stats Foot” destacou que Salah se tornou o maior artilheiro da história da seleção egípcia na Copa do Mundo, ultrapassando Abdel Rahman Fawzi, que marcou dois gols.
A rede acrescentou que Mohamed Salah se aproximou ainda mais dos maiores artilheiros africanos em nível de seleções nacionais, elevando sua contagem internacional para 68 gols, ficando atrás de Hossam Hassan, com 69 gols, enquanto o zambiano Godfrey Chitalu lidera a lista com 79 gols, seguido por Kena Feri, do Malaui, com 71 gols, e depois por Didier Drogba, com 65 gols.