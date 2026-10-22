Em vídeo: Mohamed Salah corrige seu erro "ingênuo" em 6 minutos diante do Hearts

De vilão a herói em poucos minutos. Assim foi a história de Mohamed Salah diante do Hearts, da Escócia, depois de cometer um erro ingênuo que privou sua equipe de um pênalti, antes de voltar ele mesmo para corrigir o rumo e colocar o Trabzonspor na frente.
A torcida do Trabzonspor assistiu a um cenário dramático, cujo protagonista foi o astro egípcio Mohamed Salah, durante o confronto da equipe contra o Hearts, da Escócia, pela fase de liga da UEFA Conference League.
Erro ingênuo anula pênalti
A história começou quando o zagueiro do Hearts cometeu um erro claro ao tocar a bola com a mão dentro da área, levando o árbitro a marcar um pênalti merecido para o Trabzonspor aos 25 minutos.
Mas a alegria dos turcos não durou: após a consulta ao árbitro de vídeo (VAR), ficou constatado que Mohamed Salah estava em posição de impedimento no momento em que a bola foi jogada, por um ingênuo erro de posicionamento que custou à sua equipe a anulação do pênalti, apesar de clara a mão na bola.
Salah conserta o que havia estragado
E o egípcio não deixou sua torcida por muito tempo na frustração: aos 31 minutos, o Trabzonspor conseguiu um segundo pênalti após uma falta clara sobre um de seus jogadores dentro da área.
E, desta vez, o próprio Salah foi para a cobrança com grande firmeza, batendo a bola com sucesso à direita do goleiro do Hearts, consertando seu erro ingênuo e dando à sua equipe o merecido gol da vantagem, transformando a ira da torcida em gritos com o seu nome.