O argelino Mohamed Belloumi marcou dois gols consecutivos para levar o Hull City à liderança por 2 a 1 sobre o anfitrião Chelsea, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, em partida válida pela Premier League.

O Chelsea abriu o placar cedo com Morgan Rogers, aos 7 minutos, antes de Belloumi aproveitar um erro defensivo para empatar aos 28 minutos.





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O astro argelino, de 24 anos, voltou apenas 6 minutos depois para marcar seu segundo gol e dar a liderança ao Hull City sobre o Chelsea, com um chute forte que desviou em um dos jogadores do Chelsea antes de balançar as redes.

Belloumi joga pelo Hull City desde sua transferência do português Farense, em agosto de 2024, e é filho do ex-astro argelino Lakhdar Belloumi

Belloumi teve um início marcante com o Hull City na Premier League nesta temporada e esteve perto de marcar diante do Aston Villa na rodada passada, após um belo chute que ressaltou no travessão, em uma partida que terminou empatada sem gols.

O jornal britânico "The Guardian" havia elogiado seu desempenho no início da temporada, destacando sua periculosidade e capacidade de fazer a diferença.

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