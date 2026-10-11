Lionel Messi manteve sua grande fase com o Inter Miami ao marcar dois gols na goleada sobre o DC United por 4 a 0, em partida disputada no estádio NU.

Isso aconteceu apenas quatro dias após a emocionante despedida de Messi da seleção da Argentina, enquanto Luis Suárez também fez dois gols na vitória do Inter Miami.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Messi elevou seu total para 23 gols na atual temporada da Major League Soccer, seguindo na liderança da artilharia, enquanto Suárez teve papel de destaque ao definir o confronto cedo, após marcar seus dois gols durante o primeiro tempo.

Após a lotada cerimônia de despedida realizada para Messi com a seleção da Argentina no dia 6 de outubro deste ano, em Buenos Aires, durante o amistoso contra o Benin, o craque argentino retornou ao time titular que enfrentou o DC United, dentro da data Fifa de três semanas.

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Durante a data Fifa, Messi conseguiu participar de todas as partidas do Inter Miami e só viajou à Argentina para disputar o histórico confronto na última terça-feira, no qual marcou um gol e deu duas assistências, voltando em seguida a brilhar por seu time americano.

Contabilizando sua última participação pela seleção, Messi marcou em cinco partidas consecutivas, após balançar as redes no início do segundo tempo diante do DC United, aproveitando um passe decisivo de Suárez dentro da área.

Aos 60 minutos, Messi completou sua noite especial com um belo gol, após uma arrancada excepcional em que driblou três defensores antes de entrar na área e finalizar com uma bola rasteira forte que foi parar nas redes, em meio à grande festa da torcida no estádio NU.

Messi comemorou o gol junto aos companheiros, entre eles Luis Suárez, que marcou seus dois gols durante o primeiro tempo aproveitando dois passes decisivos dados por Germán Berterame.

O Inter Miami ocupa a segunda colocação na Conferência Leste com 49 pontos, atrás do Nashville, que começou a rodada com 60 pontos.



