Em vídeo: Messi aparece pela primeira vez após a derrota no Mundial

Lionel Messi fez a sua primeira aparição pública desde a derrota da Argentina na final do Mundial de 2026 diante da Espanha (1-0), depois de ter assistido, na noite de sábado, a uma partida do clube Leones FC, gerido pela sua família, na cidade de Arroyo Seco, próxima da sua terra natal, Rosário.

A rádio argentina "Cadena 3 Rosario" divulgou um vídeo no qual Messi aparece debruçado numa varanda do estádio, vestindo um "hoodie" preto, antes de sorrir e cumprimentar os seus adeptos, que o chamavam.

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A conta oficial da rádio escreveu na plataforma "X": "Messi passou por Arroyo Seco e deixou uma saudação especial à Cadena 3. Lionel Messi esteve em Arroyo Seco para assistir ao Leones".

Esta é a primeira aparição de Messi perante os meios de comunicação social desde o fim do Mundial, depois de ter regressado a Rosário com a sua família a 21 de julho para um período de descanso longe dos holofotes, na sequência da derrota na final da Copa do Mundo.

A família de Messi fundou o clube Leones FC, presidido pelo seu irmão Matías Messi, que atualmente disputa a quarta divisão argentina (Primera C) e recebe os seus jogos no estádio Antonio Di Giacomo, na cidade de Arroyo Seco.

Os meios de comunicação argentinos destacaram a visita, que representa um apoio direto da lenda do tango ao projeto futebolístico da sua família.



