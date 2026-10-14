O francês Kylian Mbappé seguiu escrevendo história na Liga dos Campeões da Europa, ao marcar um gol com a camisa do Real Madrid diante da Roma, na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga desta temporada, em sua 100ª partida na competição continental.

Mbappé marcou o gol do Real Madrid aos 25 minutos do confronto, com um chute indefensável de fora da área, celebrando da melhor maneira possível a chegada ao seu jogo número 100 na Liga dos Campeões.

Com esse gol, o atacante francês elevou sua marca para 72 gols no torneio, superando o ex-ídolo do Real Madrid Raúl González, que marcou 71 gols, e assumindo isoladamente a quinta posição na lista dos maiores goleadores da história da competição, segundo estatísticas da rede "Stats du Foot".

À frente de Mbappé na lista estão o português Cristiano Ronaldo, recordista com 140 gols, o argentino Lionel Messi com 129 gols, o polonês Robert Lewandowski com 109 gols e o francês Karim Benzema com 90 gols.

O feito do astro do Real Madrid não parou na superação de Raúl: uma estatística divulgada pelo espanhol Mister Chip revelou que apenas dois jogadores marcaram mais gols do que Mbappé em suas primeiras 100 partidas na Liga dos Campeões da Europa.

Lewandowski marcou 81 gols nos seus primeiros 100 jogos no torneio, enquanto Messi fez 77 gols, contra 72 gols de Mbappé, que segue consolidando seu lugar entre os maiores goleadores da história da competição.

Oitavo jogador a marcar em sua partida número 100

De acordo com outra estatística divulgada por Mister Chip, Mbappé se tornou o oitavo jogador a marcar um gol em sua 100ª aparição na Liga dos Campeões da Europa.

A lista reúne nomes de destaque: Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Robert Lewandowski e Antoine Griezmann, antes de Mbappé se juntar a eles com seu gol no confronto contra a Roma nesta quarta-feira.