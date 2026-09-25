A seleção de Marrocos venceu a do Gabão por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela primeira rodada das disputas do Grupo 1, no âmbito das eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações 2027.

Noussair Mazraoui marcou o gol que abriu o placar para a seleção marroquina, aos 36 minutos, depois de avançar com a bola e disparar um chute rasteiro de fora da área, com o qual o goleiro dos visitantes não conseguiu lidar, tocando-a com a mão antes de a bola balançar as redes.

As eliminatórias reúnem 48 seleções distribuídas em 12 grupos, de modo que as seleções que terminarem em primeiro e segundo lugar em 9 grupos avançam à fase final, enquanto apenas uma seleção sobe dos grupos dos três países-sede do torneio: Quênia, Tanzânia e Uganda.

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Marrocos disputa as eliminatórias no Grupo 1, ao lado de Gabão, Níger e Lesoto.

A seleção de Marrocos será visitante diante de Lesoto, no dia 29 de setembro, na segunda rodada, enquanto o Gabão recebe a seleção do Níger na mesma rodada.

A seleção marroquina havia se despedido da Copa do Mundo de 2026, no último verão, com a derrota para a França (2 a 0) nas quartas de final.



