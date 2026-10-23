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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Martinelli coroa Ollie Watkins como rei da felicidade na Roshn League

G. Martinelli
O. Watkins
Al Qadsiah x Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Campeonato Saudita
Brasil
England
Arábia Saudita

Dupla mágica no Al Hilal

O brasileiro Gabriel Martinelli, estrela do Al-Hilal, colocou seu companheiro inglês Ollie Watkins no topo da lista dos melhores garçons da atual temporada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visitou o Al-Qadsiah nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

Martinelli abriu o placar para o Al-Hilal aos 21 minutos de jogo, após receber um passe rasteiro de Ollie Watkins e mandar a bola para dentro das redes.

O gol foi o sexto da estrela brasileira na atual temporada da Liga Roshn Saudita, além de ser a quarta partida consecutiva em que ele marca na competição.

No entanto, o número mais importante alcançado por Martinelli coube a Ollie Watkins, que se tornou o jogador que mais participou de gols na atual temporada da Liga Roshn, com um saldo de 5 assistências.

O atacante inglês superou diversos jogadores que deram 4 assistências, entre eles o português João Félix, estrela do Al-Nassr, e o marroquino Mourad Batna, ponta do Al-Fateh, além de Mohammed Abu Al-Shamat, lateral do Al-Qadsiah.

Vale lembrar que Ollie Watkins vem apresentando atuações extremamente notáveis desde sua transferência para o Al-Hilal na última janela de verão, vindo do Aston Villa, tendo disputado 8 partidas, nas quais participou de 10 gols, marcando 5 deles e dando a mesma quantidade de assistências.

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