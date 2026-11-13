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Em uma noite de futebol excepcional, a seleção de Marrocos confirmou que só conhece a linguagem das vitórias, após conquistar um grande e merecido triunfo diante da sua congênere da Nigéria pelo placar de 5 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, pelas eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações. Marrocos provou estar no caminho certo rumo à conquista da vaga, com uma atuação ofensiva que encantou a torcida presente.

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Yassir Zabiri abriu o placar para Marrocos aos 4 minutos, antes de o capitão Achraf Hakimi marcar o segundo gol (27), e então Mohamed Abdul Rahman diminuiu a diferença para o Níger (41), antes de Hakimi voltar a marcar o terceiro gol (45+3), e Youssef En-Nesyri acrescentar o quarto (77), conduzindo Marrocos a uma vitória merecida.

A seleção marroquina começou a partida com forte poder ofensivo e não deu ao visitante qualquer chance de respirar. Desde os primeiros instantes, os companheiros de Achraf Hakimi impuseram domínio total sobre o andamento do jogo e pressionaram com toda a força a defesa do Níger, em busca de um gol cedo que abrisse caminho para uma vitória tranquila.

O primeiro gol veio rápido, quando o jovem atacante Yassir Zabiri conseguiu abrir o placar aos quatro minutos, após uma jogada organizada e um passe preciso, incendiando o entusiasmo da torcida marroquina e confirmando que o técnico Mohamed Ouahbi estava certo ao lhe dar a confiança para liderar o ataque de Marrocos neste confronto.

Depois do gol, a seleção marroquina manteve a pressão e criou diversas chances perigosas, em meio a um brilho evidente do trio Brahim Díaz, Bilal El Khannouss e Abde Ezzalzouli, que desgastaram a defesa do Níger com suas movimentações rápidas e sua alta qualidade técnica.

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Aos 27 minutos, chegou a vez do capitão Achraf Hakimi, que marcou o segundo gol de forma espetacular, depois de avançar pelo lado direito e finalizar com força uma bola que o goleiro do Níger não conseguiu defender, ampliando o placar e confirmando que Marrocos não dava trégua naquela noite.

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Mas a seleção nigerina se recusou a desistir, tentou voltar à partida e conseguiu diminuir a diferença aos 41 minutos, quando Mohamed Abdul Rahman marcou um gol surpreendente, aproveitando uma falha defensiva, devolvendo alguma esperança à seleção do Níger antes do fim do primeiro tempo.

Com a aproximação do fim do primeiro tempo, Hakimi voltou a dizer sua palavra mais uma vez, marcando o terceiro gol nos acréscimos, após um contra-ataque rápido, encerrando o primeiro tempo com o placar de 3 a 1 a favor de Marrocos e praticamente decidindo a partida antes do início da segunda etapa.

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No segundo tempo, a seleção nigerina tentou reagir, e o técnico fez duas substituições, colocando Mohamed Amadou Sabo e Ali Mohamed El Faz nos lugares de Abdoul Khairou Amoustapha e Oumarou Alio Youssouf, mas a defesa marroquina, comandada por Nayef Aguerd, Issa Diop e Nayef Mazraoui, e o goleiro Yassine Bounou, conseguiu manter o resultado e controlar o andamento do jogo.

Aos 77 minutos, Youssef En-Nesyri desferiu o golpe decisivo na seleção nigerina, ao subir mais alto dentro da área e desviar um cruzamento preciso com um potente cabeceio que balançou as redes, marcando o quarto gol da seleção marroquina, incendiando a alegria da torcida nas arquibancadas e confirmando a superioridade total de Marrocos na partida, garantindo os três pontos com uma atuação ofensiva brilhante.

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A partida teve alguns momentos de tensão, depois de Bilal El Khannouss receber um cartão no primeiro tempo, e outro para Abdoul Khairou Amoustapha, enquanto Oumarou Alio Youssouf recebeu um cartão antes do fim do primeiro tempo, em um jogo marcado pela intensidade e pela disputa acirrada em alguns de seus trechos.

Com essa vitória, a seleção marroquina manteve a liderança de seu grupo nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações, com 9 gols (aproveitamento total), confirmando que é a favorita não apenas para a classificação, mas também para disputar com força o título continental, diante da geração dourada que possui atualmente.

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Hakimi brilhou de forma marcante, marcando dois gols e conduzindo sua equipe à vitória, provando mais uma vez que é um dos melhores laterais do mundo, e que sua influência não se limita à defesa, mas se estende ao ataque e à criação de diferenças nos momentos decisivos.

Já Yassir Zabiri foi a surpresa da partida, depois de marcar um gol cedo e confirmar que merece a confiança que lhe foi dada pelo técnico Mohamed Ouahbi, sendo um dos nomes nos quais a torcida marroquina vai apostar no futuro próximo.

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Com o apito final, a torcida marroquina comemorou uma vitória merecida, em uma noite na qual Marrocos confirmou que está determinado a continuar sua caminhada rumo à Copa Africana de Nações com toda a força, e que o caminho para o título passa por Rabat.