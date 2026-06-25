A seleção marroquina garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao conquistar uma vitória esmagadora sobre o Haiti (4 a 2) nesta manhã de quinta-feira, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos.

A partida teve um início forte do Haiti, que abriu o placar com um gol contra do goleiro marroquino Yassine Bounou, aos 10 minutos, após um chute de calcanhar de Leni Joseph.

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Ashraf Hakimi empatou para o Marrocos aos 39 minutos, antes de Wilson Isidore colocar o Haiti novamente na frente, marcando o segundo gol aos 43 minutos.

Mas os Leões do Atlas não aceitaram terminar o primeiro tempo em desvantagem, e Ismail El-Sibari marcou o segundo gol do Marrocos aos 45+1 minutos

No segundo tempo, a seleção marroquina conseguiu marcar mais dois gols, por meio dos reservas Sufyan Rahimi e Yassin Jassim, respectivamente, aos 78 e 89 minutos, decidindo a partida a seu favor (4 a 2), depois de desperdiçar várias chances que poderiam ter garantido uma vitória por uma diferença maior.

Confronto aguardado

Com essa vitória, os “Leões do Atlante” encerraram a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, atrás do Brasil, líder por diferença de gols, após ambos terem somado 7 pontos.

A seleção marroquina enfrentará, nas oitavas de final, o líder do Grupo 6, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, enquanto o Brasil — que derrotou a Escócia hoje por 3 a 0 — enfrentará o segundo colocado do mesmo grupo.

A Holanda chega à última rodada na liderança do seu grupo, o que a torna a principal candidata a enfrentar a seleção marroquina na próxima fase, caso mantenha a liderança, enquanto o Japão ocupa o segundo lugar por diferença de gols (4 pontos para cada uma).



