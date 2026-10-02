Em vídeo: Marcelo envia mensagem emocionante a Cristiano Ronaldo

Em um gesto de lealdade que trouxe de volta as memórias dos velhos e bons tempos no Santiago Bernabéu, o brasileiro Marcelo juntou-se à torrente de apoio mundial dedicada ao seu amigo e companheiro de glórias Cristiano Ronaldo, com uma mensagem emocionante que incendiou as redes sociais.

O histórico lateral-esquerdo do Real Madrid publicou um vídeo emocionante em que aparece abraçando calorosamente o astro português, acompanhado de um emoji carregado de todos os significados de amor e admiração, em um novo gesto de apoio que reforçou a profundidade da relação que une os dois ídolos do clube merengue.

A publicação de Marcelo rapidamente se tornou o assunto do momento entre os apaixonados por futebol ao redor do mundo, com milhares de comentários dos torcedores de Ronaldo, que viram no vídeo uma mensagem de lealdade de um tempo que já passou.

Apoio que não para

Esta não é a primeira vez que Marcelo demonstra seu apoio público ao "Don". Poucos dias atrás, o brasileiro havia compartilhado uma mensagem anterior relacionada ao lendário artilheiro, confirmando que o que o une a Ronaldo vai além dos limites do gramado.









As raízes dessa relação excepcional remontam aos anos de glória que a dupla viveu junta dentro do vestiário do Real Madrid, onde formaram uma parceria inesquecível no setor esquerdo e, juntos, contribuíram para liderar o clube merengue rumo a uma era dourada, na qual conquistaram todos os títulos possíveis, sendo parte essencial de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube.

O apoio de Marcelo chega em um momento em que continua a torrente de mensagens de amor e admiração a Cristiano Ronaldo vindas de todos os cantos do mundo, de ex-companheiros, astros atuais e torcedores apaixonados, com o brasileiro mostrando-se mais uma vez ao lado de seu amigo, como se dissesse ao mundo: "Estou aqui, como sempre estive em Madri".







