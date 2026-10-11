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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Manchester City manda recado ao Paris com goleada sobre o Liverpool

Liverpool x Manchester City
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Manchester City
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Manchester City x PSG
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Liga dos Campeões
England
França

Os visitantes atacaram com força no segundo tempo

O Manchester City aproveitou ao máximo a inferioridade numérica do seu anfitrião Liverpool e venceu por 3 a 0 no estádio de Anfield, neste domingo, em partida válida pela sexta rodada da Premier League.

Com a vitória, o City fortaleceu sua liderança na Premier League, com 100% de aproveitamento e 18 pontos em 6 partidas, enquanto o Liverpool permaneceu com 9 pontos, na nona colocação.

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O primeiro tempo foi mediano em termos de atuação de ambas as equipes e terminou empatado sem gols, mas os visitantes atropelaram os donos da casa na etapa final.

Aos 62 minutos, Ryan Gravenberch, do Liverpool, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O City não precisou de mais de 3 minutos depois do cartão vermelho para marcar o primeiro gol, com Erling Haaland, que finalizou com força de dentro da área.

Rapidamente, aos 65 minutos, o belga Jérémy Doku, que entrou no lugar de um companheiro, ampliou com um belo chute, antes de o francês Rayan Cherki fechar o placar aos 78 minutos, após um drible de destaque sobre o zagueiro do Liverpool, Jeremie Frimpong.

A partida de hoje foi a primeira do City desde que uma comissão independente o condenou por violação das regras financeiras da Premier League ao longo de 9 anos, decisão da qual o clube recorreu.

O Manchester City se prepara para receber o francês Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, no Etihad Stadium, em partida válida pela primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.


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